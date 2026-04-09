Κηρύχθηκε εθνικό πένθος στον Λίβανο μετά τους βομβαρδισμούς με τους δεκάδες νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη.
Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.
Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».
Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.
