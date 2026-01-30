Κλειστοί δρόμοι και ακυρώσεις δρομολογίων: Χάος μετά από φωτιά δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι κλήθηκε στο σημείο στην οδό Regent’s Park Road στο Chalk Farm, αφού ένα μονοώροφο εμπορικό κτίριο έπιασε φωτι, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 70 Πυροσβέστες η οποίοι μέχρι αργά το μεσημέρι έδιναν μάχη με τις φλόγες που άρχισαν να ξεσπούν στις 9μιση το πρωί και βρίσκονται ακόμα στο σημείο για ασφάλεια και λόγω της «σιδηροδρομικής αναστάτωσης».

Happening outside our home for past two hours, LFB been trying to put it out very bravely! 🙏🏻 pic.twitter.com/gWZn6jQlQN — Anya Yiapanis (@anyayiapanis) January 30, 2026

Σύμφωνα με το metro.co.uk, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, ακόμη συνεχίζεται πρόβλημα με τις μετακινήσεις των πολιτών.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή και διερευνάται.

Λονδίνο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά

Η οδός Αδελαΐδας είναι κλειστή μεταξύ της οδού Winchester και του λόφου Haverstock, ενώ οι πυροσβέστες καταπολεμούν τις φλόγες. Οι άνθρωποι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

Επηρεάζονται επίσης οι γραμμές overground που διέρχονται από την περιοχή, με την TfL να προειδοποιεί για σοβαρές καθυστερήσεις στη γραμμή Lioness, ενώ η γραμμή Mildmay έχει ανασταλεί λόγω της πυρκαγιάς.

Η National Rail ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μεγάλη αναστάτωση μέχρι τις 3 μ.μ. στο London Euston. Πρόσθεσε: «Ως αποτέλεσμα, τα τρένα που κινούνται μεταξύ Clapham Junction / London Euston και Watford Junction, μεταξύ Richmond / Clapham Junction και Stratford (Λονδίνο) και επίσης μεταξύ Gospel Oak και Barking Riverside ενδέχεται να ακυρωθούν, να υπάρξει σοβαρή καθυστέρηση έως και 60 λεπτών ή να αναθεωρηθούν».