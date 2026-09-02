Κλιμακώνει ο Ερντογάν με απειλές: «Η Ελλάδα να σταματήσει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών»

Στο προσκήνιο επαναφέρει τις αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς την ελληνική πλευρά. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να αναθεωρήσει τη στάση της, αφήνοντας παράλληλα αιχμές με αναφορές στη στρατιωτική ισχύ και στα διδάγματα της Ιστορίας.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν, ο κ. Ερντογάν ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός αλλά δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος».

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Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τούρκος ηγέτης εστίασε εκ νέου στο καθεστώς των ελληνικών νησιών, σημειώνοντας:

«Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω στον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς».

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε σαφείς υπονοούμενους υπαινογμούς επικαλούμενος τα ιστορικά γεγονότα, καταλήγοντας:

«Η Ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Turkish President Erdogan:



Greece needs to understand this once and for all: Türkiye has no designs on anyone else’s territory, but it will not allow anyone to trample on its rights.



Greece should turn back from the wrong path it has taken and stop militarizing the islands that… pic.twitter.com/NIDUCIZG2K — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Ενώ σε άλλες δηλώσεις, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν για τα F-35 της Τουρκίας, είπε: «Συνεχίζουμε τις συνομιλίες για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα θα έχει περάσει».

Turkish President Erdoğan on Türkiye’s F-35s:



We are continuing talks on Türkiye’s re-entry into the program.



Once the processes in the United States are completed, the issue will be behind us. pic.twitter.com/bMLeqoxAbl — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026