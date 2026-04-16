KLM: Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία ακυρώνει 160 πτήσεις στην Ευρώπη λόγω του κόστους των καυσίμων

Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων θα ισχύουν στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια καθώς οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου είναι στα«ύψη». Ήδη η ολλανδική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα λόγω των αυξήσεων.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France KLM δήλωσε ότι οι ακυρώσεις επηρέασαν λιγότερο από το 1% του συνόλου των ευρωπαϊκών πτήσεων του.

Η KLM δήλωσε επίσης ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών.

Καμπανάκι από Οργανισμό Ενέργειας: «Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για 6 εβδομάδες»

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας μιλώντας στο Associated Press δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό «σύντομα» να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η Ευρώπη έχει «ίσως περίπου έξι εβδομάδες αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών», δήλωσε.

Για τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ» έκανε λόγο ο εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, περιγράφοντας τις ζοφερές παγκόσμιες συνέπειες που προκύπτουν από τον τον περιορισμό της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε μάλιστα ότι όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο χειρότερες θα είναι οι συνέπειες «για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παγκοσμίως».

Οι επιπτώσεις θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο Μπιρόλ στο AP. Ανέφερε μάλιστα ότι κάποιες χώρες «θα πληγούν περισσότερο από άλλες» οικονομικά, κατονομάζοντας την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές ως τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα υποφέρουν περισσότερο δεν θα είναι εκείνες των οποίων η φωνή ακούγεται πιο δυνατά. Θα είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες. Φτωχότερες χώρες στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Στη συνέχεια, οι επιπτώσεις θα φτάσουν και στην Ευρώπη και την Αμερική», είπε μεταξύ άλλων.