Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ – Ισημερινού κοντά στα σύνορα με την Κολομβία

Το Κίτο και η Ουάσιγκτον διεξάγουν κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών στον βόρειο Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, αποκάλυψε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Οι δυο συμμαχικές κυβερνήσεις διεξάγουν επί μήνες κοινές επιχειρήσεις εναντίον οργανώσεων εκτός νόμου στη χώρα της νότιας Αμερικής, που σαρώνεται από κύμα βίας.

«Είμαστε μαζί με την 7η ομάδα του στρατού των ΗΠΑ», ανέφερε προχθές Τετάρτη ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσμεράλδας, ο Χουάν Χαραμίγιο, αναφερόμενος σε μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων ειδικευμένη - μεταξύ άλλων - στον ανορθόδοξο πόλεμο και στην καταστολή εξεγέρσεων.

Ο κυβερνήτης πρόσθεσε πως «συνεργαζόμαστε στον αγώνα κατά της ναρκοτρομοκρατίας». Αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσοι αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στον τομέα και από πότε.

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται με απόλυτη μυστικότητα· εγγράφονται στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας με διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία έχουν ενταχτεί κάπου είκοσι κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η παράκτια επαρχία Εσμεράλδας έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κύμα βίας - δολοφονίες, απαγωγές, εκβιάσεις - αποδιδόμενο σε συμμορίες συνδεόμενες με καρτέλ των ναρκωτικών, που χρησιμοποιούν λιμάνια της χώρας στον Ειρηνικό για την εξαγωγή ναρκωτικών με προορισμό τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας Τζαν Κάρλο Λοφρέδο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την άφιξη δυο αμερικανικών πολεμικών πλοίων και τριών ελικοπτέρων Black Hawk για να ελέγχονται ορισμένες θαλάσσιες ζώνες και παραθαλάσσιες πόλεις του Ισημερινού.

Η κυβέρνηση του προέδρου της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα έχει αποδυθεί σε «πόλεμο» εναντίον της εγκληματικότητας αφού ανέλαβε την εξουσία το 2023, χωρίς ωστόσο αυτό να κάμπτει το κύμα βίας: ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα, άλλοτε όαση ηρεμίας στην περιοχή, κατέγραψε ρεκόρ το 2025, φτάνοντας τις 52 ανά 100.000 κατοίκους.