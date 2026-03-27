Κοινό ανακοινωθέν ΥΠΕΞ της G7: Άμεσο τέλος στις επιθέσεις κατά αμάχων σε Μέση Ανατολή και Ιράν

Tον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού και των υποδομών ζητούν με κοινό ανακοινωθέν τους για την κρίση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 (της Γερμανίας, Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις ή για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά διπλωματικών εγκαταστάσεων» αναφέρουν στο ανακοινωθέν τους οι επτά υπουργοί ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με στόχο «τον μετριασμό των παγκόσμιων οικονομικών κραδασμών που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, όπως οι διαταραχές στις οικονομικές, ενεργειακές, εμπορικές αλυσίδες και στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογραμμίζουν την ανάγκη μόνιμης αποκατάστασης της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Oρμούζ, σύμφωνα με το ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας.