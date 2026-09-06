«Κόκκινη ζώνη» το Κολοσσαίο: Συναγερμός στη Ρώμη για την αυξανόμενη εγκληματικότητα

Το Κολοσσαίο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ρώμης και ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ιταλίας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας νέας επιχείρησης για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εγκληματικότητας στην περιοχή.



Οι ιταλικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει την περιοχή γύρω από το αρχαίο αμφιθέατρο «κόκκινη ζώνη» (red zone), ενισχύοντας την αστυνομική και στρατιωτική παρουσία και δίνοντας στις δυνάμεις ασφαλείας διευρυμένες αρμοδιότητες. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και θα παραμείνει ενεργό έως τις 24 Δεκεμβρίου.



Η απόφαση ήρθε μετά από σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία. Τον Ιούλιο, περίπου 50 νεαροί επιτέθηκαν σε αστυνομικούς χρησιμοποιώντας και πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Οι αρχές συνδέουν την επιδείνωση της κατάστασης με περιστατικά μικροεγκληματικότητας, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών.



Στη νέα «κόκκινη ζώνη» η παρουσία της δημοτικής αστυνομίας θα είναι συνεχής, ενώ θα ενισχυθεί και η παρουσία του στρατού. Ένοπλοι στρατιώτες με στολές παραλλαγής και στρατιωτικά οχήματα βρίσκονται ήδη σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, ωστόσο τα μέτρα δεν φαίνεται να έχουν αποτρέψει τους επίδοξους κλέφτες.



Ενδεικτική είναι η μαρτυρία Αμερικανίδας τουρίστριας στο CNN, η οποία ανέφερε ότι είδε μια γυναίκα να πέφτει θύμα πορτοφολάδων κοντά στο Κολοσσαίο, παρά την αυξημένη ασφάλεια. Όπως είπε, το ξενοδοχείο όπου διέμενε την είχε μάλιστα συμβουλεύσει να αποφεύγει την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Η νέα στάση του μετρό και η έκρηξη παραβατικότητας

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων και τον ρόλο της νέας στάσης του μετρό στην περιοχή, η οποία άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2025, στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου αναβάθμισης του υπόγειου σιδηροδρομικού δικτύου της Ρώμης.



Σύμφωνα με τον υπεύθυνο ασφαλείας της Ρώμης, Λαμπέρτο Τζιανίνι, η νέα υποδομή έχει διευκολύνει την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο και έχει μετατραπεί σε σημείο διέλευσης νεαρών περιθωριοποιημένων ομάδων, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, στοχοποιούν τουρίστες αλλά και κατοίκους.



Η απόφαση για τη δημιουργία της «κόκκινης ζώνης» κάνει λόγο για «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον δημόσιο χώρο» και για κίνδυνο σημαντικών επιπτώσεων σε ευαίσθητες περιοχές της πόλης. Παράλληλα, παρέχει στις αρχές μεγαλύτερη δυνατότητα να συλλαμβάνουν υπόπτους για παραβατική συμπεριφορά ή να διατάσσουν την απομάκρυνσή τους από την περιοχή.



Μέτρα αυξημένης ασφάλειας εφαρμόζονται παράλληλα γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Termini, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και τη Βασιλική Santa Maria Maggiore, η επισκεψιμότητα της οποίας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την ταφή του Πάπα Φραγκίσκου εκεί, τον Απρίλιο του 2025.



Οι αρχές αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τον Σεπτέμβριο έκθεση για την αποτελεσματικότητα της «κόκκινης ζώνης» και τον αντίκτυπό της στην εγκληματικότητα.