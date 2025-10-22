Κόκκινοι κεραυνοί «στόλισαν» τον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας: Πώς προκαλείται το σπάνιο φαινόμενο

Σπάνιο φαινόμενο που κόβει την ανάσα απαθανάτισαν τρείς φωτογράφοι στον ουρανό της Νέας Ζηλανδίας, γνωστό ως «κόκκινοι κεραυνοί».

Τα «κόκκινα ξωτικά» όπως αλλιώς ονομάζονται, εμφανίστηκαν φευγαλέα στις 11 Οκτωβρίου, όταν ο Νεοζηλανδός φωτογράφος Tom Rae, μαζί με τους Ισπανούς φωτογράφους Dan Zafra και Jose Cantabrana, κατευθύνθηκαν στους βράχους Omarama Clay Cliffs στη νότια πλευρά του νησιού για να τραβήξουν εικόνες του Γαλαξία.

Ωστόσο, η νύχτα τους έμελλε να πάρει μια απροσδόκητη τροπή όταν έγιναν μάρτυρες ενός από τα πιο ασυνήθιστα φαινόμενα.

«Έλεγχε τα αρχεία του για ένα πανόραμα του Γαλαξία και ανακάλυψε ότι είχε απαθανατίσει κόκκινα ξωτικά. Ο Dan και εγώ απλά δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε - ακούγονταν ένα σωρό ουρλιαχτά και φωνές από εμάς στο σκοτάδι», είπε ο Tom Rae.

Για τον Rae, η παρατήρηση και η απαθανάτιση των σπάνιων κόκκινων ξωτικών ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία. Ως βραβευμένος φωτογράφος νυχτερινών τοπίων, βίωσε τη σύντομη αλλά έντονη κόκκινη λάμψη σαν μια σχεδόν απόκοσμη στιγμή.

«Ήταν απλώς μια τέλεια σύμπτωση κοιτάζοντας το σωστό μέρος του ουρανού. Είδα μια σύντομη κόκκινη λάμψη... μοιάζει σαν να βλέπεις κάτι που δεν είναι αληθινό, είναι πολύ αιθέριο», δήλωσε ο Tom Rae στην εφημερίδα The Guardian.

Ο Ζάφρα, που είδε επίσης το φαινόμενο για πρώτη φορά, περιέγραψε τη νύχτα ως μια από τις πιο αξέχαστες εμπειρίες της ζωής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαθανάτιση τόσο του Γαλαξία όσο και των κόκκινων κεραυνών σε ένα μόνο καρέ είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο κατόρθωμα.

«Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ξέρεις ότι είσαι μάρτυρας κάτι που πιθανότατα δεν θα ξαναδείς ποτέ», είπε.

Τι είναι τα «Κόκκινα Ξωτικά»

Το φαινόμενο αποτελείται από σύντομες, μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικές εκκενώσεις που συμβαίνουν πάνω από καταιγίδες, φτάνοντας σε υψόμετρα έως και 90 χιλιόμετρα.

Εμφανίζονται ως σχήματα που μοιάζουν με μέδουσες και διαρκούν μόνο λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να τα αντιληφθεί κανείς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απαθανατιστεί οι «κόκκινοι κεραυνοί» ωστόσο, είναι εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά στη Νέα Ζηλανδία. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέλειες, με καθαρό ορίζοντα, ακρίβεια και λίγη τύχη.

Ο αστρονόμος του Μουσείου Όταγκο, Ian Griffin , σημείωσε ότι οι κεραυνοί καταγράφηκαν για πρώτη φορά με κάμερα το 1989. Είπε ότι είναι πολύ σύντομα και φευγαλέα, γεγονός που τα καθιστά δύσκολο να εντοπιστούν, ακόμη και για έμπειρους παρατηρητές του ουρανού.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι μελετούν τα «κόκκινα ξωτικά» για να κατανοήσουν τις ηλεκτρικές εκκενώσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας και τον αντίκτυπό τους. Παρόμοια γεγονότα έχουν καταγραφεί πάνω από τα Ιμαλάια, αποκαλύπτοντας ισχυρές καταιγίδες και σπάνια ατμοσφαιρικά μυστήρια.