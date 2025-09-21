Κόλαση φωτιάς στην Τουρκία: Εκκενώνονται ξενοδοχεία στην Αττάλεια

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας, με τις Αρχές να εκκενώνουν μέσα στη νύχτα ξενοδοχεία στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.

Η εντολή δόθηκε καθώς η μεγάλη φωτιά κινούνταν με ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων και είχε πλησιάσει επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Alanya saatlerdir yanıyor yeterli müdahaleler yapılmadı yangın söndürme ucaklari gelmedi koskoca bir şehir kaderine terk edildi gündem dahi olamadık… #yangın #alanya #antalya pic.twitter.com/s2NHY7pwOG — Legitv7 (@Legitv7) September 19, 2025

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία προστίθεται σε μια σειρά διαδοχικών πυρκαγιών στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την «Antalya Hakkında», η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.

Μαραθώνια μάχη δίνει η πυροσβεστική με δύναμη 800 πυροσβεστών, 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση.