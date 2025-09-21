Κόλαση φωτιάς στην Τουρκία: Εκκενώνονται ξενοδοχεία στην Αττάλεια

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας, με τις Αρχές να εκκενώνουν μέσα στη νύχτα ξενοδοχεία στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.
Η εντολή δόθηκε καθώς η μεγάλη φωτιά κινούνταν με ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων και είχε πλησιάσει επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία προστίθεται σε μια σειρά διαδοχικών πυρκαγιών στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.
Σύμφωνα με την «Antalya Hakkında», η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.
Μαραθώνια μάχη δίνει η πυροσβεστική με δύναμη 800 πυροσβεστών, 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση.
