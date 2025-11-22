Κολμάρ: Απόδραση στην παραμυθένια πόλη της Αλσατίας

Βγαλμένο από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού, το Κολμάρ είναι από τις πιο όμορφες πόλεις της βορειοανατολικής Γαλλίας. Πολύχρωμα μεσαιωνικά σπίτια, πλακόστρωτοι δρόμοι, κανάλια με ανθισμένα λουλούδια και γέφυρες, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Η μικρή πόλη της Αλσατίας βρίσκεται στο σημείο που η Γαλλία συναντά τη Γερμανία και αυτό είναι εμφανές σε πολλά στοιχεία της, από την αρχιτεκτονική μέχρι τη γαστρονομία της.

Διάσημο για τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρά του, το Κολμάρ είναι ιδανικό για μια ρομαντική απόδραση, αλλά και για χαλαρές περιηγήσεις όλες τις εποχές του χρόνου. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία είναι ευχάριστη και η πόλη υποδέχεται φεστιβάλ που συγκεντρώνουν πολλούς ταξιδιώτες, ενώ τον χειμώνα οι χριστουγεννιάτικες αγορές γεμίζουν με τραγούδια και φωνές.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, μπορεί να είστε τυχεροί και να απολαύσετε το χιονισμένο τοπίο. Μόλις μισή ώρα με το τρένο και μία με το αυτοκίνητο από το Στρασβούργο, αυτή η πόλη έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα και κερδίζει τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά.

