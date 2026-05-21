Κολομβία: Απάντησε στη Βολιβία με την απέλαση του πρεσβευτή της

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ανακοίνωσε την απέλαση του πρεσβευτή της Βολιβίας, μερικές ώρες μετά την απέλαση της κολομβιανής πρεσβεύτριας στη Λα Πας, εξαιτίας της «ανάμιξης» στις βολιβιανές εσωτερικές υποθέσεις που προσάπτει στην Μπογοτά η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.
Στην ανακοίνωσή του, το κολομβιανό ΥΠΕΞ ανέφερε πως για λόγους «αμοιβαιότητας», προχωρά στην απέλαση «του κ. Αριέλ Πέρσι Μολίνα Πιμεντέλ», του βολιβιανού πρεσβευτή.
Από τις αρχές Μαΐου, αγρότες, εργάτες, εργαζόμενοι σε ορυχεία και άλλοι διαδηλώνουν στη Βολιβία απαιτώντας την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, μεσούσης της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης στη χώρα των Άνδεων εδώ και δεκαετίες.
Ο Kολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τις μαζικές κινητοποιήσεις «λαϊκή εξέγερση».
- Αραβικά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ίσως να ανακοινωθεί τις επόμενες 24 ώρες
- Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός που τον έχει αναλάβει στο Μαϊάμι - Τα νεότερα για την υγεία του
- Θα μπορούσε η οσμή στην Αττική να οφείλεται σε προπάνιο ή βουτάνιο; Ακόμη ένα σενάριο που μπαίνει στο τραπέζι
- «Αυτό είναι η Ελλάδα, ρε δεν ντρέπεστε λίγο;» Το ομοφοβικό σχόλιο Μπέου για Akyla και Καπουτζίδη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.