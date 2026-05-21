Κολομβία: Απάντησε στη Βολιβία με την απέλαση του πρεσβευτή της

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ανακοίνωσε την απέλαση του πρεσβευτή της Βολιβίας, μερικές ώρες μετά την απέλαση της κολομβιανής πρεσβεύτριας στη Λα Πας, εξαιτίας της «ανάμιξης» στις βολιβιανές εσωτερικές υποθέσεις που προσάπτει στην Μπογοτά η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.

Στην ανακοίνωσή του, το κολομβιανό ΥΠΕΞ ανέφερε πως για λόγους «αμοιβαιότητας», προχωρά στην απέλαση «του κ. Αριέλ Πέρσι Μολίνα Πιμεντέλ», του βολιβιανού πρεσβευτή.

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. pic.twitter.com/wlR67p88Wt — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 21, 2026

Από τις αρχές Μαΐου, αγρότες, εργάτες, εργαζόμενοι σε ορυχεία και άλλοι διαδηλώνουν στη Βολιβία απαιτώντας την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, μεσούσης της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης στη χώρα των Άνδεων εδώ και δεκαετίες.

Ο Kολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τις μαζικές κινητοποιήσεις «λαϊκή εξέγερση».