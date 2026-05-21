Κολομβία: Απάντησε στη Βολιβία με την απέλαση του πρεσβευτή της

Η Κολομβία απελαύνει με τη σειρά της τον πρεσβευτή της Βολιβίας, λίγο μετά από την απέλαση της κολομβιανής πρεσβεύτριας στη Λα Πας.

Η σημαία της Κολομβίας
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ανακοίνωσε την απέλαση του πρεσβευτή της Βολιβίας, μερικές ώρες μετά την απέλαση της κολομβιανής πρεσβεύτριας στη Λα Πας, εξαιτίας της «ανάμιξης» στις βολιβιανές εσωτερικές υποθέσεις που προσάπτει στην Μπογοτά η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας.

Στην ανακοίνωσή του, το κολομβιανό ΥΠΕΞ ανέφερε πως για λόγους «αμοιβαιότητας», προχωρά στην απέλαση «του κ. Αριέλ Πέρσι Μολίνα Πιμεντέλ», του βολιβιανού πρεσβευτή.

 

Από τις αρχές Μαΐου, αγρότες, εργάτες, εργαζόμενοι σε ορυχεία και άλλοι διαδηλώνουν στη Βολιβία απαιτώντας την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, μεσούσης της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης στη χώρα των Άνδεων εδώ και δεκαετίες.

Ο Kολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τις μαζικές κινητοποιήσεις «λαϊκή εξέγερση».

ΚΟΣΜΟΣ