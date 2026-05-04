Τραγικό γεγονός καταγράφηκε στην πόλη Ποπαγιάν της Κολομβίας, κατά τη διάρκεια επίδειξης monster truck (θηριώδες φορτηγό), όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, με αποτέλεσμα να πέσει στο πλήθος και να σκοτωθούν τρία άτομα.

Ανάμεσα στους νεκρούς, είναι και ένα ανήλικο παιδί ενώ τουλάχιστον σαράντα άτομα τραυματίστηκαν σύμφωνα με το τοπικό μέσο noticiascarol.com.

Το τηλεοπτικό κανάλι αναφέρει ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ενώ εκτελούσε ένα άλμα (κόλπο), μετά το οποίο το όχημα έσπασε ένα φράγμα και χτύπησε σε έναν στύλο φωτισμού.

Οι τοπικές αρχές εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων και διαβεβαίωσαν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Οι ερευνητές σκοπεύουν να εξετάσουν την τεχνική κατάσταση του οχήματος και να αξιολογήσουν εάν τηρήθηκαν σωστά οι απαιτήσεις ασφαλείας στον χώρο της επίδειξης.