Κολοράντο: Άνδρας πέταξε μολότοφ σε διαδήλωση για τους Ισραηλινούς ομήρους - Αναφορές για τραυματίες

Ένας άνδρας φέρεται να έριξε βόμβα μολότοφ στο Μπόλντερ του Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου διεξαγόταν διαδήλωση στήριξης στους ομήρους του Ισραήλ στη Γάζα.

Από τη ρίψη της μολότοφ υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και η αστυνομία ερευνά αυτό που οι αξιωματούχοι του FBI χαρακτήρισαν αμέσως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση», αν και οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η φύση της επίθεσης.

Σε βίντεο που φέρεται να καταγράφει δευτερόλεπτα μετά την επίθεση, ένας ημίγυμνος άνδρας κρατώντας διαφανή μπουκάλια φαίνεται να κινείται μπροστά από φλεγόμενο γρασίδι.

Ακούγεται να φωνάζει: «Κάτω οι Σιωνιστές!», «Η Παλαιστίνη είναι ελεύθερη!» και «Είναι δολοφόνοι!» προς άτομα με κόκκινα μπλουζάκια που προσπαθούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ξαπλωμένο στο έδαφος. Άλλες εικόνες έδειχναν μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από πάρκο.

Terror attack in Boulder, Colorado against jewish and activist during a “Run for their lives” to release the hostages held by Hamas in Gaza.

Injured on scene including children.

This what “globalize the intifada” means. Terror attack after terror attack. pic.twitter.com/sRzdlES9lH