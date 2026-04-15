Κομισιόν: «Ανάχωμα» προστασίας των εργαζομένων από χημικά - Για ποιους ισχύουν οι νέες τιμές έκθεσης

Τη σημερινή, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κομισιόν ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τις νέες διατάξεις, που βελτιώνουν τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Με 45 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 10 αποχές, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής ενέκριναν την έκτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους και τοξικούς για την αναπαραγωγή παράγοντες (CMRD).

Το νέο κείμενο περιλαμβάνει νέες οριακές τιμές έκθεσης για ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Κομισιόν: Νέες οριακές τιμές έκθεσης για τα χημικά

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν νέες οριακές τιμές για το κοβάλτιο και τις ανόργανες ενώσεις του, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπαταριών, τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χάλυβα, σιδήρου και αλουμινίου, και το 1,4-διοξάνιο, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χημικών και υφασμάτων.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν επίσης την προσθήκη των αναθυμιάσεων συγκόλλησης στις προβλεπόμενες οδηγίες.

Ισοπρένιο

Συμπεριέλαβαν συγκεκριμένα μια οριακή τιμή μακροχρόνιας επαγγελματικής έκθεσης για το ισοπρένιο (που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία παραγωγής ελαστικών), το οποίο, όπως λένε, πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνο.

Η έκθεση στο ισοπρένιο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στη μύτη, τον λαιμό και τους πνεύμονες, και η χρόνια και υψηλή έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του ήπατος και αναιμία.

Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού

Για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων, η Επιτροπή πρόσθεσε την υποχρέωση για τους εργοδότες να παρέχουν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως αναπνευστικές προστατευτικές συσκευές, όταν η υπολειμματική έκθεση δεν μπορεί να μειωθεί σε επίπεδα κάτω από τις οριακές τιμές, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στον σωματότυπο του εργαζομένου.

Όταν φορούν αυτές τις συσκευές, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε τακτικά διαλείμματα σε χώρους χωρίς μόλυνση, λένε οι ευρωβουλευτές.

Πυροσβέστες

Ζητούν επίσης πρόσθετα μέτρα προστασίας για τους πυροσβέστες και το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι κινδυνεύουν να έρθουν σε επαφή με μια ποικιλία επικίνδυνων υλικών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συγκεκριμένες αξιολογήσεις κινδύνου, επαρκή προστατευτικά μέτρα και στοχευμένη ιατρική παρακολούθηση για τους πυροσβέστες και το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Υποστήριξη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την εφαρμογή της οδηγίας, οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις επιπτώσεις της εφαρμογής της νομοθεσίας σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων όπως η οικονομική και τεχνική υποστήριξη.

Διάσταση του φύλου

Καθώς οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε διαφορετικά είδη ουσιών ανάλογα με το φύλο τους, η επιτροπή επιθυμεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου να γίνει αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης όλων των πολιτικών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.