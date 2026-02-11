Κομισιόν: Κατατέθηκε ερώτηση για την τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο

Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν 15 ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς (The Left), των Πρασίνων (Verts/ALE) και των Σοσιαλδημοκρατών (S&D), με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της The Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητώντας απαντήσεις για το ναυάγιο λέμβου και τον τραγικό θάνατο 15 μεταναστών, ανοικτά της Χίου.

Αναφέρουν συγκεκριμένα στην ερώτηση τους:

«Το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε στα ανοιχτά της Χίου με λέμβο που μετέφερε περίπου 40 μετανάστες, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 15 ανθρώπων (έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες), αρκετούς τραυματίες και αγνοούμενους, καθώς και δύο αποβολές.

Σύμφωνα με αναφορές, περιπολικό του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και της έκανε σήμα να αλλάξει πορεία. Φέρεται να ακολούθησε περιστατικό κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε βίαια με το σκάφος του Λιμενικού, με συνέπεια να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και να προκληθούν θανατηφόροι τραυματισμοί σε άλλους. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι από πνιγμό, φαίνεται ότι τα θύματα υπέστησαν θανατηφόρα τραύματα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Δεδομένου ότι η λέμβος βρισκόταν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν, βάσει του ισχύοντος ενωσιακού κεκτημένου για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι αρμόδιες αρχές φύλαξης συνόρων των κρατών μελών δικαιούνται να παρεκκλίνουν από την αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) και να προβαίνουν σε επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο στη θάλασσα;

2. Ποιος ήταν ο ρόλος της FRONTEX στο τραγικό περιστατικό; Έχει η Υπηρεσία συλλέξει οπτικό υλικό επιτήρησης του συμβάντος και θα προβεί ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRO) σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης;

3. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την τήρηση του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ναυτικού δικαίου, καθώς και για την αποτροπή περαιτέρω απωλειών ζωών στη θάλασσα;».

Οι 15 ευρωβουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση είναι οι : Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Estrella Galán (The Left), Γιώργος Γεωργίου (The Left), Έλενα Κουντουρά (The Left), Özlem Demirel (The Left), Ilaria Salis (The Left), Damien Carême (The Left), Catarina Martins (The Left), Mimmo Lucano (The Left), Rudi Kennes (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Leoluca Orlando (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Javier Moreno Sánchez (S&D), Manon Aubry (The Left).