Κομισιόν: Πρόστιμο 2,95 δις. ευρώ στην Google - Ο λόγος της απόφασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 2,95 δις. ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην αγορά της τεχνολογίας διαφήμισης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Google καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ευνοώντας συστηματικά τις δικές της υπηρεσίες διαφημιστικής τεχνολογίας, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό και προκαλώντας ζημία σε ανταγωνιστές, διαφημιστές και εκδότες.

Η Κομισιόν, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, διαπίστωσε ότι η Google είναι κυρίαρχη στον τομέα και τα εργαλεία των διαφημίσεων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από το 2014 και εξής, η εταιρεία φέρεται να παραβίαζε το άρθρο 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,εφαρμόζοντας πρακτικές που ευνοούσαν τη δική της διαφημιστική πλατφόρμα AdX.

Συγκεκριμένα, η AdX φέρεται να ενημερωνόταν εκ των προτέρων για τις προσφορές των ανταγωνιστών στις δημοπρασίες, ενώ τα εργαλεία της Google απέφευγαν την υποβολή προσφορών σε άλλες ανταγωνιστικές πλατφόρμες, προτιμώντας σχεδόν αποκλειστικά την AdX.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι πρακτικές αυτές ενίσχυσαν τη θέση της Google στην αλυσίδα της αγοράς και της επέτρεψαν να επιβάλλει υψηλότερα κόστη για τις υπηρεσίες της. Παράλληλα, οδήγησαν στον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά για ανταγωνιστές.

Η Google έχει προθεσμία 60 ημερών για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ώστε να τερματίσει τις πρακτικές αυτές και να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις συμφερόντων που απορρέουν από την ταυτόχρονη παρουσία της σε πολλαπλά στάδια της διαφημιστικής αλυσίδας.

Το πρόστιμο καθορίστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 2006 και έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, τον κύκλο εργασιών της AdX και το ιστορικό παραβάσεων της Google.

Η απόφαση της Κομισιόν αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει της σχετικής δίκης που πρόκειται να ξεκινήσει στις ΗΠΑ στις 22 Σεπτεμβρίου, για ανάλογες πρακτικές. Επιπλέον, το πόρισμα της Επιτροπής δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε επλήγη από τις πρακτικές αυτές, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια των κρατών-μελών και να ζητήσει αποζημιώσεις, με τη διαπίστωση της παράβασης να αποτελεί δεσμευτική απόδειξη.

