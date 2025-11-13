Μενού

Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά νεκρά από τροφική δηλητηρίαση – Οι γονείς σε ΜΕΘ

Δύο παιδιά από τη Γερμανία πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση , από μύδια που έφαγαν από πλανόδιο στην Κωνσταντινούπολη.

Δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, έχασαν τη ζωή τους από τροφική δηλητηρίαση ενώ βρίσκονταν σε οικογενειακές διακοπές στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς τους νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τις υγειονομικές αρχές.

Ο επαρχιακός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Κωνσταντινούπολης, δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ανακοίνωσε μέσω X ότι «παρά όλες τις προσπάθειες που έγιναν, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να σωθούν», ενώ επιβεβαίωσε πως έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η οικογένεια κατάγεται από τη Γερμανία και επισκέφθηκε την Τουρκία για διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι η δηλητηρίαση ενδέχεται να προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από πλανόδιο πωλητή και από γεμιστές πατάτες («kumpir»), ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου, τα οποία κατανάλωσαν την Τρίτη στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Η οικογένεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα, ωστόσο η κατάσταση των δύο παιδιών αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη. Οι γονείς παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

