Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός από την κατάρρευση των κτιρίων

Δυσάρεστη κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στη Κωνσταντινούπολη, και συγκεκριμένα στη συνοικία Φατίχ, καθώς το ενδέκατο άτομο που είχε ανασυρθεί από τα συντρίμμια δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αρχικά κατέρρευσε ένα κτίριο, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις και συμπαρασύροντας και γειτονικό κτίσμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους, ενώ οι ζημιές αποδείχθηκαν εκτεταμένες.

Αγώνας δρόμου για απεγκλωβισμούς

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Από τις πολύωρες επιχειρήσεις, δέκα άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά μέσα από τα χαλάσματα.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν, με διασώστες αλλά και απλούς πολίτες να προσπαθούν με γυμνά χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν ζωές.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το τελευταίο άτομο που εντοπίστηκε δεν άντεξε, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Έκρηξη φυσικού αερίου η πιθανή αιτία της κατάρρευσης των κτηρίων

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, αρχικά κατέρρευσε το ένα κτίριο, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση και συμπαρασύροντας και το διπλανό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα δύο κτίσματα κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Πρόκειται για ένα διώροφο και ένα μονώροφο κτήριο, τα οποία μετατράπηκαν σε έναν τεράστιο σωρό ερειπίων, αφήνοντας πίσω εικόνες απόλυτης καταστροφής και πανικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η κατάρρευση των κτηρίων οφείλεται σε έκρηξη φυσικού αερίου.