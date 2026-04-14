Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη ζευγάρι με ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά - Το βίντεο που άναψε φωτιές

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η περιπέτεια ενός ζευγαριού Ελλήνων τουριστών στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την τουρκική δικαιοσύνη.

Όλα ξεκίνησαν τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε την Αγιά Σοφιά. Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, οι δύο Έλληνες άνοιξαν μια ελληνική σημαία μέσα στο μνημείο, η οποία έφερε το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Η αντίδραση των τουρκικών Αρχών ήταν ακαριαία. Αστυνομικοί τους εντόπισαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν και τους οδήγησαν για ανάκριση. Μετά από δύο 24ωρα καταθέσεων, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Το ζευγάρι κατηγορείται επίσημα για «πρόκληση μίσους και εχθρότητας ανάμεσα στο λαό», μια κατηγορία που επισύρει αυστηρές ποινές.

Αυτή τη στιγμή παραμένουν υπό κράτηση, περιμένοντας τον ορισμό της δικασίμου, ενώ το περιστατικό προκαλεί ήδη έντονες συζητήσεις και προβληματισμό για τις διπλωματικές προεκτάσεις του.

