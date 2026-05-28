Κωνσταντινούπολη: Τον πανικό έσπειρε ένας ταύρος που έσπασε βιτρίνα και εισέβαλλε σε κουρείο

Ταύρος εισέβαλε σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη και σκόρπισε τον πανικό στους πελάτες που έφυγαν τρέχοντας από το σημείο.

Ταύρος εισέβαλε σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη | x.com/TRT HABER
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας ταύρος ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και εισέβαλε σε κουρείο, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση σε πελάτες και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ζώο κινείτο ανεξέλεγκτα στον δρόμο πριν ορμήσει πάνω στη βιτρίνα του κουρείου, σπάζοντας τα τζάμια και εισβάλλοντας στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κουρείο προσπάθησαν έντρομοι να απομακρυνθούν για να προστατευτούν.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ταύρος κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του.

Το συμβάν σημειώθηκε σε περίοδο προετοιμασιών για το Eid al-Adha, κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η μεταφορά ζώων σε πολλές περιοχές της Τουρκίας.

