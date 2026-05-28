Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας ταύρος ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και εισέβαλε σε κουρείο, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση σε πελάτες και εργαζόμενους.

😂 Absolute chaos in Istanbul:



A bull escapes its owner, smashes the windows of a hair salon, and storms inside.



Bro looked at Eid on the calendar, said “not today”, and decided to get a fresh cut instead of becoming dinner.pic.twitter.com/1qm7Oq9zio — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 27, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ζώο κινείτο ανεξέλεγκτα στον δρόμο πριν ορμήσει πάνω στη βιτρίνα του κουρείου, σπάζοντας τα τζάμια και εισβάλλοντας στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κουρείο προσπάθησαν έντρομοι να απομακρυνθούν για να προστατευτούν.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ταύρος κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του.

Το συμβάν σημειώθηκε σε περίοδο προετοιμασιών για το Eid al-Adha, κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η μεταφορά ζώων σε πολλές περιοχές της Τουρκίας.