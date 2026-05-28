Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένας ταύρος ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και εισέβαλε σε κουρείο, προκαλώντας ζημιές και αναστάτωση σε πελάτες και εργαζόμενους.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ζώο κινείτο ανεξέλεγκτα στον δρόμο πριν ορμήσει πάνω στη βιτρίνα του κουρείου, σπάζοντας τα τζάμια και εισβάλλοντας στο εσωτερικό του καταστήματος.
Οι πελάτες και οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κουρείο προσπάθησαν έντρομοι να απομακρυνθούν για να προστατευτούν.
Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ταύρος κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του.
Το συμβάν σημειώθηκε σε περίοδο προετοιμασιών για το Eid al-Adha, κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η μεταφορά ζώων σε πολλές περιοχές της Τουρκίας.
