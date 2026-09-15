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Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη συμπλοκή στη Φατίχ

Τρεις νεκροί και 1 τραυματίας από πυροβολισμούς μετά από καυγά σε κατάστημα στη Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Συνελήφθη ύποπτος.

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Διασωστικά συνεργεία στην Τουρκία
Διασωστικά συνεργεία στην Τουρκία | Getty
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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουρκική μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu..

Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.

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