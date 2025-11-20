Κωνσταντοπούλου: «Διαμαντή συγγνώμη που δεν κατάφερα να καθαρίσω ακόμη αυτό το τόσο βρώμικο τοπίο»

Ανάρτηση σχετικά με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος χθες παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρεται αρχικά στο «θάρρος, την καθαρότητα και αποφασιστικότητα» του συντρόφου της. Έπειτα θυμάται την προσπάθειά της να τον πείσει να δώσει μάχη στις βουλευτικές εκλογές, ενώ του ζητά συγγνώμη που δεν κατάφερε, όπως γράφει, να τον προστατεύσει από το «δηλητήριο που διώχνει τους ανθρώπους από την πολιτική».

«Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη, νίκησε τον βούρκο» τονίζει στην ανάρτησή της η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου