Κοντά το «τέλος» για τα πυρηνικά; Η ΕΕ πρωτοστατεί στην 11η Διάσκεψη για Μη Διάδοση

Αυτή την περίοδο, αντιπροσωπείες 191 κρατών βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την 11η Διάσκεψη Επισκόπησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση (NPT), για τα πυρηνικά όπλα, η οποία ξεκίνησε στις 27 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου 2026 στην έδρα του ΟΗΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ενιαία και αποφασιστική κατά τις διεργασίες της διάσκεψης, αναφέρει η ΕΡΤ. Στη γενική δήλωσή της, στις 27 Απριλίου, επιβεβαίωσε την αδιαμφισβήτητη υποστήριξή της στη Συνθήκη NPT ως θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης.

Καταδίκασε με τα σκληρότερα λόγια τη ρωσική πυρηνική ρητορική και τις απειλές χρήσης πυρηνικής βίας εναντίον της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες, προκλητικές, επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές».

Αχνοφαίνεται «τέλος» για τα πυρηνικά;

Με τη δήλωση ταυτίστηκαν επτά υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην ΕΕ: η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Γεωργία.

Στον αντίποδα βέβαια, ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών είναι πιο κοντά από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τα στρατηγικά τους πυρηνικά οπλοστάσια.

Η τελευταία συνθήκη έληξε τον Φεβρουάριο του 2026. Παράλληλα, ο κόσμος κατασκευάζει νέα πυρηνικά όπλα ταχύτερα από ό,τι τα καταστρέφει, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Οι συνεχείς απειλές -από τη Μόσχα στο Κίεβο, από τη Βόρεια Κορέα στη Νότια, από το Πεκίνο σε σχέση με την Ταϊβάν- αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για «εθνικά» πυρηνικά αποτρεπτικά μέσα σε χώρες όπως η Πολωνία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Εξίσου εκρηκτική ήταν η έναρξη της Διάσκεψης, αφού το Ιράν διεκδίκησε θέση αντιπροέδρου. Η πρόταση αντιμετωπίστηκε μάλλον ειρωνικά και προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από τις ΗΠΑ, αν και οι Πολιτείες είναι η μόνη πυρηνική δύναμη που έχει ποτέ κάνει χρήση ατομικής βόμβας κατά ανθρώπινου πληθυσμού.

Η ΕΕ επέμεινε πως η Συνθήκη NPT πρέπει να αποκτήσει καθολική ισχύ, ζητώντας από Ινδία, Ισραήλ και Πακιστάν να προσχωρήσουν ως μη πυρηνικά κράτη.