Το κοπλιμέντο Τραμπ για το σακάκι του Ζελένσκι: «Πολύ κομψό, μου αρέσει»

Σε μια ιδιότυπη «σαπουνόπερα» φαίνεται να εξελίσσεται η σχέση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το… ντύσιμό του, ειδικά όταν βρίσκεται απέναντι στον εκρηκτικό και απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την τρίτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο στις 17 Οκτωβρίου 2025, ο Ουκρανός πρόεδρος επιδίωξε – εκτός από διπλωματική υποστήριξη – να εξασφαλίσει την παροχή πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, την παράσταση, για ακόμη μία φορά, έκλεψαν τα ρούχα του.

Ο Τραμπ, γνωστός για τα αυθόρμητα σχόλιά του, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εμφάνιση του Ζελένσκι:

«Νομίζω ότι του πηγαίνει πολύ το σακάκι. Είναι στιλάτο, μου αρέσει πολύ», είπε χαμογελαστός, επιβραβεύοντας την – σαφώς πιο επίσημη – εμφάνιση του Ουκρανού ηγέτη.

🚨TRUMP'S ULTIMATE COMPLIMENT: To Zelensky at White House lunch – "Volodymyr, you look BEAUTIFUL in that jacket... It's VERY STYLISH, I LIKE IT!"



From Feb feud to fashion bromance, Putin watching in envy? 😂 pic.twitter.com/Z8T3KyiDgz — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) October 17, 2025

Ωστόσο, το θέμα της εμφάνισης δεν σταμάτησε εκεί. Ο δημοσιογράφος Brian Glenn – ο ίδιος που είχε επιτεθεί λεκτικά στον Ζελένσκι τον περασμένο Φεβρουάριο επειδή δεν φορούσε κοστούμι – παρατήρησε ειρωνικά ότι το σακάκι που φορούσε ήταν… το ίδιο με την προηγούμενη φορά.

H απάντηση Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι απάντησε με χιούμορ αλλά και νόημα: «Φοράω ίδιο κοστούμι γιατί βρίσκομαι με τον ίδιο πρόεδρο. Εάν αλλάξει ο πρόεδρος, θα αλλάξω και κοστούμι».

Το σχόλιο αυτό, που προκάλεσε γέλια αλλά και ερμηνείες, φανερώνει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική στάση του Ουκρανού προέδρου και τα αυστηρά πρωτόκολλα της διεθνούς διπλωματίας.

Η στιλιστική ταυτότητα του Ζελένσκι, άλλωστε, είναι δηλωτική μιας ευρύτερης πολιτικής στάσης. Από την αρχή του πολέμου το 2022, αποφεύγει τα κοστούμια και επιλέγει απλά, συχνά σκούρα ή χακί ρούχα με το σύμβολο της ουκρανικής τρίαινας. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η επιλογή εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο.

Παρά τη διάθεση να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και αντίστασης, η στάση του δεν βρήκε πάντα κατανόηση. Στην πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, η απουσία κοστουμιού θεωρήθηκε από ορισμένους – όπως ο Glenn – ως ένδειξη ασέβειας.

Η εικόνα του Ζελένσκι, ανάμεσα στην απλότητα της στρατιωτικής μπλούζας και την ανάγκη του πολιτικού θεάματος, αποτυπώνει έναν ηγέτη που ισορροπεί ανάμεσα στο πεδίο της μάχης και στο βάθρο της διεθνούς σκηνής. Όσο για τον Τραμπ, δεν χάνει ευκαιρία να σχολιάζει — άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με πονηριά — κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να μετατραπεί σε τηλεοπτική στιγμή.