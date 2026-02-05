Κοραμσάρ 4: Το νέο «υπερόπλο» του Ιράν και οι κρυφές βάσεις που ανησυχούν τη Δύση

Σε μια κίνηση επίδειξης στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν στην ανάπτυξη του πυραύλου Κοραμσάρ 4 (Khorramshahr 4).

Πρόκειται για τον πλέον εξελιγμένο βαλλιστικό πύραυλο του ιρανικού οπλοστασίου, ο οποίος διακρίνεται για το βεληνεκές των 2.000 χιλιομέτρων και την ικανότητα μεταφοράς εκρηκτικής κεφαλής που υπερβαίνει τον έναν τόνο.

Παράλληλα με την ένταξη του νέου πυραύλου, πληροφορίες του πρακτορείου Fars αναφέρουν τη δημιουργία μιας γιγαντιαίας υπόγειας πυραυλικής βάσης στις εγκαταστάσεις του «διαστημικού αρχηγείου» της χώρας.

Ιράν: Περνά στην «επίθεση» στη Μέση Ανατολή

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη στροφή του Ιράν σε ένα πιο επιθετικό στρατιωτικό δόγμα, ως απόρροια της πολεμικής σύρραξης 12 ημερών με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Με μια σειρά πυραύλων που καλύπτουν αποστάσεις έως και 2.000 χλμ., η Τεχεράνη διατηρεί πλέον την ικανότητα να πλήξει απευθείας ισραηλινούς στόχους και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου.

Στο διπλωματικό πεδίο, η θέση του Ιράν παραμένει αμετακίνητη:

Η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά να συμπεριλάβει στη διαπραγμάτευση το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά τις αμυντικές της υποδομές, αγνοώντας τις πάγιες αξιώσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό του βεληνεκούς των όπλων της.