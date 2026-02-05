Κούβα: Έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Απαράβατος όρος ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Κούβα για την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, τονίζοντας ωστόσο ότι απαράβατος όρος παραμένει ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας και η απουσία προϋποθέσεων ή εκβιαστικών πιέσεων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην κρατική τηλεόραση, ο Κουβανός ηγέτης ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της νήσου, όσο η Ουάσινγκτον επιμένει στις θέσεις και τις κυρώσεις της.

Παράλληλα η κατάσταση στην Κούβα παραμένει κρίσιμη καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις μετά τη διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, ως αποτέλεσμα από την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την πίεση την περασμένη εβδομάδα θέτοντας σε εφαρμογή διάταγμα επιβολής δασμών σε τρίτες χώρες που προμηθεύουν με καύσιμα την Αβάνα, με αφορμή τις απειλές για την αμερικανική εθνική ασφάλεια λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας της νήσου.

Η πολιτική που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Κουβανών, μετατρέποντας σε ρουτίνα τις διακοπές ηλεκτροδότησης και αυξάνοντας τις ελλείψεις στα καύσιμα.

Μόλις χθες, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου το Σαντιάγο ντε Κούβα και άλλες περιοχές της ανατολικής χώρας βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω νέας βλάβης στο δίκτυο.

Παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πρόσφατα αισιόδοξος, αναφέροντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε επαφή και ότι προσδοκά την επίτευξη μιας συμφωνίας με την κομμουνιστική κυβέρνηση.