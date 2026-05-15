Κούβα: Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

Η κουβανική κυβέρνηση τόνισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε χθες Πέμπτη την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε από την κουβανική κυβέρνηση.

«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η κουβανική κυβέρνηση τόνισε επίσης στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Αβάνας.

