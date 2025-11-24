Μενού

Κρακοβία: Μια πόλη - κόσμημα που σε ταξιδεύει στον χρόνο

Μια θαυμάσια παλιά πόλη που θυμίζει υπαίθριο μουσείο, η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης.

Κρακοβία
Άποψη της Κρακοβίας | Shutterstock
Η Κρακοβία είναι ίσως η ωραιότερη πόλη της Πολωνίας. Υπήρξε πρωτεύουσα της χώρας μέχρι τον 16ο αιώνα και σε αντίθεση με τη Βαρσοβία, η οποία ισοπεδώθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ίδια υπέστη ελάχιστες καταστροφές, διατηρώντας τα υπέροχα κτήρια της που συνδυάζουν την αναγεννησιακή, τη γοτθική και την μπαρόκ αρχιτεκτονική.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας προσφέρει στους επισκέπτες της πανέμορφες εικόνες και αξέχαστες εμπειρίες.

