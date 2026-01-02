Μενού

Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε», λέει ο αδελφός της 15χρονης

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που διασκέδαζε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά.

Reader symbol
Newsroom
Αλίκη Καλλέργη
Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά | ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που ήταν ανάμεσα στα νεαρά παιδιά που διασκέδαζαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά στην Ελβετία

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε ακόμα: Κραν Μοντανά: Ανακρίθηκαν οι μάνατζερ του μπαρ - Πού στρέφονται οι έρευνες για την τραγωδία

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ συνεχίζουν να αγνοούνται και τα δύο άλλα κορίτσια που βρίσκονταν στην παρέα της 15χρονης που έχει ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή. 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ