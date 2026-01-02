Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε», λέει ο αδελφός της 15χρονης

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που ήταν ανάμεσα στα νεαρά παιδιά που διασκέδαζαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ συνεχίζουν να αγνοούνται και τα δύο άλλα κορίτσια που βρίσκονταν στην παρέα της 15χρονης που έχει ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.



