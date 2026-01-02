Κραν Μοντανά: «Η Αλίκη δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε», λέει ο αδελφός της 15χρονης

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που ήταν ανάμεσα στα νεαρά παιδιά που διασκέδαζαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» του Κραν Μοντανά στην Ελβετία.
Ο Ρομέν Καλλέργης, αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, ανέφερε σε ανάρτησή του πως η σορός της αδερφής του δεν έχει ταυτοποιηθεί.
Διαβάστε ακόμα: Κραν Μοντανά: Ανακρίθηκαν οι μάνατζερ του μπαρ - Πού στρέφονται οι έρευνες για την τραγωδία
«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε στην ανάρτησή του.
Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τις φίλες της, προκειμένου να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ συνεχίζουν να αγνοούνται και τα δύο άλλα κορίτσια που βρίσκονταν στην παρέα της 15χρονης που έχει ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.
- Εμείς κι Εμείς: Η viral πρόβλεψη για το 2026 και η αντίδραση του σεναριογράφου
- Η εγγονή του Πάριου τραγούδησε πρώτη φορά στην τηλεόραση με τον πατέρα της
- Όταν από τύχη το Παγκράτι δεν έγινε Ελβετία - Η επικίνδυνη «μόδα» των βεγγαλικών στα μπαρ
- Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.