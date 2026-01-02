Κραν Μοντανά: Ανακρίθηκαν οι μάνατζερ του μπαρ - Πού στρέφονται οι έρευνες για την τραγωδία

Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ Μπεατρίς Πιλούντ ανέφερε ότι ανακρίθηκαν σήμερα (02/01) οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν, η Πιού τόνισε ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

«Μεταξύ των ανακριθέντων ήταν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ και ορισμένοι επιζήσαντες», εξήγησε η Πιού.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική.

Η γενική εισαγγελέας είπε ότι οι δύο Γάλλοι ανακρίθηκαν «ως άτομα που κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες». «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε.

Αυτές οι ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

Η εισαγγελέας ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο ήταν εξοπλισμένο με έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (...), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.

Κραν Μοντανά: Από «σπινθηροβόλα κεριά» ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.