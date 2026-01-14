Κραν Μοντανά: Η σερβιτόρα που κρατούσε τα βεγγαλικά ταυτοποιήθηκε στα θύματα της τραγωδίας

Η νεαρή Cyane Panine, η γυναίκα που εμφανιζόταν στα βίντεο να κρατά βεγγαλικά φορώντας κράνος λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκεται ανάμεσα στα 40 θύματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Πλάνα από τη βραδιά έδειχναν την Panine στους ώμους συναδέλφου, κρατώντας σαμπάνιες με αναμμένα βεγγαλικά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ηχομονωτικός αφρός της οροφής άρπαξε φωτιά, μετατρέποντας τον χώρο σε παγίδα καπνού και φλόγας.

«Ήταν σαν θετή μας κόρη»

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, δήλωσαν ότι η 24χρονη ήταν για αυτούς οικογένεια. Την αναγνώρισαν μέσα από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Ο Ζακ Μορέτι περιέγραψε πως τη βρήκε ανάμεσα σε δεκάδες άψυχα σώματα πίσω από μια πόρτα που –όπως είπε– ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η Moretti είχε ζητήσει από το προσωπικό να «ανεβάσει την ατμόσφαιρα» λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου.

Οι σερβιτόροι τοποθετούσαν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και τα περιέφεραν στον χώρο. Η πρακτική αυτή φαίνεται πως οδήγησε στην ανάφλεξη της οροφής, προκαλώντας την πυρκαγιά που σκότωσε δεκάδες και τραυμάτισε πάνω από 100 άτομα.

Η μάχη για να σωθεί

Ο Μορέτι περιέγραψε ότι προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του υπογείου, ενώ ο καπνός είχε ήδη κατακλύσει τον χώρο. Όταν τελικά κατάφερε να την ανοίξει, βρήκε την Panine αναίσθητη.

Ο ίδιος και ο σύντροφός της προσπάθησαν να την επαναφέρουν για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι που οι διασώστες ανακοίνωσαν ότι ήταν πλέον αργά.

Ο Ζακ Μορέτι παραμένει υπό κράτηση, ενώ η σύζυγός του έχει αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Η δικηγόρος της οικογένειας Panine δήλωσε ότι η έρευνα θα δείξει αν πράγματι η νεαρή γυναίκα ήταν το μέλος του προσωπικού που κρατούσε τα βεγγαλικά.