Κραν Μοντανά: Όλο το μπαρ «άναψε» ταυτόχρονα - Τα μοιραία λάθη που δημιούργησαν την πύρινη κόλαση

Ένα λάθος μετά το άλλο, με αφετηρία την εγκληματικά επικίνδυνη αθέτηση των προδιαγραφών ασφαλείας, φαίνεται να δημιούργησαν την πύρινη κόλαση που πήρε πάνω από 40 ζωές στο μπαρ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Όπως αναλύει η ιταλική Corriere della Sera, αν και η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας θα βρίσκεται εν εξελίξει για μεγάλο διάστημα, τα στοιχεία συντείνουν στο ότι, στο εσωτερικό του μπαρ, εκδηλώθηκε το άκρως επικίνδυνο φαινόμενο της στιγμιαίας ανάφλεξης πυρκαγιάς, γνωστό με τον αγγλικό όρο flashover.

Το flashover συμβαίνει όταν πολλές από τις εκτεθειμένες επιφάνειες σε έναν κλειστό χώρο θερμαίνονται ως το σημείο αυτανάφλεξής τους και εκλύουν εύφλεκτα αέρια, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Κραν Μοντανά: Το μπαρ «περίμενε» να πάρει φωτιά

Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η πολύνεκρη τραγωδία εάν τα μέτρα ασφαλείας στο Le Constellation ήταν πιο αυστηρά και εάν ο χώρος πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές για ασφαλή εκκένωσή;

Όπως αναφέρει το ιταλικό μέσο, μοιραία συμβολή στην ανάφλεξη είχαν πιθανώς τα βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί από το προσωπικό πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, η χαμηλή και εύφλεκτη οροφή, καθώς και η στενή σκάλα που αποτελούσε τη μοναδική έξοδο από το υπόγειο του καταστήματος.

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού του Βαλέ, Φρεντερίκ Γκισλέρ, αναφέρει ότι, παρότι τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ένα στοιχείο θεωρείται βέβαιο:

«Η φωτιά που σκότωσε δεκάδες ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από εκατό ήταν ατύχημα», ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Ο ίδιος αποσαφήνισε πριν από μερικές ώρες και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, εξηγώντας ότι «υπήρξαν εκρήξεις μετά τη φωτιά» και όχι το αντίστροφο, όπως είχε ακουστεί τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από ένα βεγγαλικό «κερί» που χρησιμοποιείται συχνά σε κλαμπ και μπαρ για γενέθλια ή εορτασμούς.

Κραν Μοντανά: Οι «τέλειες» συνθήκες για πυρκαγιά

Από εκεί και πέρα, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα. Όπως εξηγούν ειδικοί στην εξάπλωση πυρκαγιών, σε συνθήκες περιορισμένου οξυγόνου η φωτιά μπορεί να «σιγοκαίει».

Όταν όμως κάποιοι, σε μια προσπάθεια διαφυγής, έσπασαν τα παράθυρα για να βγουν οι καπνοί, συνέβη το μοιραίο. «Το άνοιγμα επέτρεψε την είσοδο οξυγόνου στον κλειστό χώρο, κάνοντας τη φωτιά 10 φορές πιο ισχυρή», σημειώνουν οι εμπειρογνώμονες.

Σε περιβάλλοντα όπου το ποσοστό οξυγόνου είναι κάτω από 15% οξυγόνου δεν υπάρχουν μεγάλες φλόγες, εξηγούν. Η απότομη εισροή αέρα όμως μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη.

Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη που περιέγραψαν πολλοί επιζώντες και που αρχικά είχε οδηγήσει ακόμη και σε υποψίες τρομοκρατικής ενέργειας – σενάριο που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την εισαγγελία του Καλέ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπήρξε ταυτόχρονη ανάφλεξη σχεδόν όλων των αντικειμένων εντός του χώρου, οδηγώντας στα εκτεταμένα και θανατηφόρα εγκαύματα των θυμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάταξη του χώρου. «Μια στενή σκάλα ήταν η μοναδική έξοδος από το υπόγειο του καταστήματος», ανέφερε ο Γκισλέρ, επιβεβαιώνοντας μαρτυρίες των επιζώντων που περιέγραψαν πώς είχαν εγκλωβιστεί χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής.

Σύμφωνα με την Corriere, o Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάδο, έκανε επίσης λόγο τις προηγούμενες ώρες για πυροτεχνήματα ή κροτίδες ως πιθανή αφετηρία της φωτιάς, επικαλούμενος ενημέρωσή του από τις ελβετικές Αρχές.