Κραν-Μοντανά: «Παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων παραδέχονται οι τοπικές αρχές

Η κοινότητα του Κραν-Μοντανά στην Ελβετία παραδέχθηκε ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπους.

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι' αυτό», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στη πραγματοποίηση των ελέγχων.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανόν να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ.

Την ίδια στιγμή η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι κλιμακώνεται η οργή σχετικά με την υπόθεση.

«Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;», διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα που φιλοξενεί φωτογραφία με πολίτες που θρηνούν και δημοσιογράφους συγκεντρωμένους μπροστά από το μπαρ «Le Constellation», όπου βρίσκεται ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα της πυρκαγιάς, από την οποία τραυματίστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, ήταν μόλις 14 ετών, και τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους".