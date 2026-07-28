Κραυγή της Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού - Η μαζική κινητοποίηση σημαδεύτηκε από πλαστικές σφαίρες

Χιλιάδες κάτοικοι στη Μαγιόρκα της Ισπανίας βγήκαν στους δρόμους χθες, Δευτέρα (27/07), για να διαδηλώσουν για τον υπερτουρισμό και τις επιπτώσεις του στις τιμές των κατοικιών και το κόστος ζωής. Η διαμαρτυρία έληξε μετά από ιδιαίτερη ένταση με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, περί τα 25.000 άτομα συμμετείχαν στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Μαγιόρκα, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για συμμετοχή 70.000.

Διαδήλωση στη Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού | EPA/CATI CLADERA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κάλεσμα έγινε μέσω της ομάδας «Menys Turisme, Més Vida» (Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή) και η πρωτοβουλία στηρίχθηκε από 134 τοπικές οργανώσεις, κατά μήκος των Βαλεαρίδων Νήσων.

Οι συμμετέχοντες στην κίνηση, διαμαρτυρήθηκαν για τις υψηλές τιμές των σπιτιών, για το κόστος ζωής, την έλλειψη οικιών, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και άλλα ζητήματα που συνδέονται με το οικονομικό μοντέλο που έχει ανάγει τον τουρισμό σημαντικότερο από τη ζωή των ντόπιων.

Επιχειρηματίες, περιβαλλοντικές ομάδες, υπερασπιστές των στεγαστικών δικαιωμάτων, σωματεία και οικογένειες με μικρά παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους στην Πάλμα, όπως είχαν κάνει και το 2024 και το 2025. Ωστόσο, το 2026 αποδείχθηκε μια χρονιά με συγκριτικά λιγότερες διαμαρτυρίες κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία.

Ένταση με την αστυνομία και πλαστικές σφαίρες

Προς το τέλος της κινητοποίησης, ξέσπασε ιδιαίτερη ένταση, όταν η αστυνομία δεν επέτρεψε σε συμμετέχοντες να μπουν σε πλατεία, παρότι δεν είχε γεμίσει.

Τελικώς, τους άφησαν, αλλά τα πνεύματα δεν ηρέμησαν και οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν με πλαστικές σφαίρες και να χρησιμοποιούν γκλομπ εναντίον των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο Europa Press, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες πέταξαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας, αλλά δέχθηκαν, άμεσα, επιπλήξεις από τους υπόλοιπους διαδηλωτές.

Και όταν μερίδα επιχείρησε να μιλήσει με τους αστυνομικούς, σε μία προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα, εκείνοι απάντησαν με επίθεση. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν περί τα 12 άτομα, μεταξύ αυτών και ένας φωτορεπόρτερ.

Τα μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Να σημειωθεί πως η Μινόρκα, άλλη περιοχή των Βαλεαρίδων, έχει θέσει όριο στον αριθμό των οχημάτων που επιτρέπονται στο νησί, ενώ η Μαγιόρκα πρότεινε να κάνει το ίδιο μόλις τον περασμένο μήνα.

Τον Φεβρουάριο, τα δεξιά κόμματα στο κοινοβούλιο των Νήσων καταψήφισαν πρόταση για περιορισμό της αγοράς ακινήτων από ξένους που δεν διαμένουν στο νησί, η οποία αναμενόταν να δώσει ανάσα στους κατοίκους.

Πιο πρόσφατα, το Κοινοβούλιο της περιοχής ενέκρινε τον νόμο περί συνδιαχείρισης αεροδρομίων, ο οποίος θα εισαγάγει σημαντικές αλλαγές, μεταξύ άλλων για τον αριθμό των πτήσεων. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπει κάποιο όριο στο πόσες θα επιτρέπονται.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας, οι Βαλεαρίδες Νήσοι είδαν συνολικά σχεδόν 19 εκατομμύρια τουρίστες το 2024.