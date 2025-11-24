Κρεμλίνο για επικαιροποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο Ευρωπαίων: «Δεν μας κάνει, μη εποικοδομητικό»

Ως «μη εποικοδομητική» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ την ευρωπαϊκή αντιπρόταση για το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Με την πρώτη ματιά, η ευρωπαϊκή τροποποίηση φαίνεται εντελώς μη εποικοδομητική και δεν λειτουργεί για τη Ρωσία», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Sky News.

«Πολλές από τις διατάξεις του αρχικού αμερικανικού σχεδίου που εστάλη στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα φαίνονται αποδεκτές, ενώ ορισμένες από τις άλλες διατάξεις απαιτούν λεπτομερή συζήτηση», πρόσθεσε.

Όπως έχουμε αναφέρει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχίες για το σχέδιο των 28 σημείων, ιδίως για το γεγονός ότι η Ουκρανία κάνει εδαφικές παραχωρήσεις και μειώνει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της, πριν συντάξουν τη δική τους αντιπρόταση.

Μετά τις χθεσινές συνομιλίες στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία δήλωσαν ότι είχαν συντάξει ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο».

«Τιμωρία του θύματος»

Από την πλευρά της, η Ουκρανή βουλευτής Λέσια Βασιλένκο ανέφερε στο Sky News ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν ήταν αποδεκτό από την Ευρώπη και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα, καθώς αφορούσε μία «τιμωρία του θύματος».

Ερωτηθείσα αν άξιζε η Ουκρανία να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει εδάφη για να τερματίσει τον πόλεμο, η Βασιλένκο απάντησε: «Δεν πρόκειται για παραχώρηση εδαφών με αντάλλαγμα την ειρήνη, γιατί δεν θα έχουμε ειρήνη αν απλώς παραχωρήσουμε ουκρανικά εδάφη στον επιτιθέμενο. Θα έχουμε περισσότερους πολέμους».

«Είναι μία ωρολογιακή βόμβα που περιμένει να εκραγεί. Ό,τι δεν είναι δίκαιη ειρήνη, μια δίκαιη ειρήνη, θα είναι μια ωρολογιακή βόμβα που θα οδηγήσει σε περισσότερους πολέμους», συμπλήρωσε.

Η βουλευτής πρόσθεσε ότι «η ειρήνη που θα επιτευχθεί μέσω της παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία θα είναι μόνο μια βραχυπρόθεσμη στιγμή που θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερες απώλειες για όλους μας».

Στάρμερ: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία»

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά πρόοδος έχει γίνει.

Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη.

«Όλοι είναι απολύτως επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία. «Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Eποικοδομητική πρόοδος»

«Πολύ δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.

Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολύ δουλειά».

Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποιά είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».

Στο Κίεβο επέστρεψαν οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας

Νωρίτερα, η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«...Αναμένω μια πλήρη έκθεση το απόγευμα, σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα βασικά σημεία που έθεσαν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο».

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Τη συνάντηση κορυφής οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.