Kρεμλίνο: Η πυρηνική αποτροπή είναι το τελευταίο ανάχωμα πριν από έναν παγκόσμιο πόλεμο

Εν μέσω έντονων φόρων για έναν νέο διεθνή εξοπλιστικό αγώνα, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την πυρηνική αποτροπή ως τη «μοναδική» ασπίδα που προστατεύει τον πλανήτη από τη διολίσθηση σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας «διαβρώνεται», προσθέτοντας πως η εξέλιξη της τεχνολογίας θα φέρει σύντομα νέα, συμβατικά όπλα με καταστροφική ισχύ ανάλογη των πυρηνικών. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στα πυρηνικά κατά τη διάρκεια της τετραετούς επιθετικής του εκστρατείας στην Ουκρανία, προκαλώντας τις κατηγορίες της Δύσης για απερίσκεπτη επίδειξη δύναμης.

Η παγκόσμια ανησυχία εντείνεται καθώς τον Φεβρουάριο έληξε η συνθήκη New START, η τελευταία συμφωνία ελέγχου των εξοπλισμών ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λήξη της άφησε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις χωρίς περιορισμούς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ακυρώνοντας το όριο των 1.550 αναπτυγμένων κεφαλών που είχε θεσπιστεί το 2010.

Παρόλο που οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ανανέωση ή αντικατάσταση της συμφωνίας, για την παραβίαση της οποίας Ουάσιγκτον και Μόσχα αλληλοκατηγορούνταν επί χρόνια.

Το διπλωματικό σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω από τις διεθνείς πιέσεις. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει μια νέα συνθήκη που θα περιλαμβάνει και την Κίνα, το πυρηνικό οπλοστάσιο της οποίας αυξάνεται, αν και παραμένει μικρότερο από εκείνο των δύο υπερδυνάμεων. Το Πεκίνο απορρίπτει δημόσια αυτή την προοπτική, ενώ η Μόσχα ξεκαθαρίζει πως, αν ενταχθεί η Κίνα, θα πρέπει ταυτόχρονα να δεσμευτούν με περιορισμούς και οι πυρηνικοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, δηλαδή η Βρετανία και η Γαλλία.