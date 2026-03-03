Κρεμλίνο: «Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να καθυστερήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία»

Σε μια κρίσιμη αποτίμηση της διεθνούς κατάστασης προχώρησε την Τρίτη, (03/03) το Κρεμλίνο, τονίζοντας ότι η αυξανόμενη εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στoν πόλεμο της Μέσης Ανατολής μπορεί να επηρεάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό ζήτημα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για επιβράδυνση των συνομιλιών λόγω της κρίσης στο Ιράν, «ο χρόνος θα δείξει» την τελική έκβαση, καθώς είναι γνωστό ότι η Ουάσινγκτον αναγκάζεται πλέον να αφιερώσει σημαντικό μέρος της προσοχής και των πόρων της στις εξελίξεις στην περιοχή.

Η αβεβαιότητα που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και τον προγραμματισμό των διπλωματικών επαφών. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, είναι εξαιρετικά δύσκολο στην παρούσα φάση να προγραμματιστεί μια νέα συνάντηση των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι.

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και ο χώρος μιας τέτοιας συνάντησης, καθιστώντας το διπλωματικό τοπίο ιδιαίτερα θολό.

Παράλληλα, η Μόσχα επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο πυροσβέστη στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκτόνωση των εντάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να μεταφέρει απευθείας στους εταίρους του στο Ιράν τις έντονες ανησυχίες του σχετικά με τα πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές, καθώς η προστασία των ενεργειακών δικτύων αποτελεί προτεραιότητα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.