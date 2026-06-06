Κρεμλίνο: Συνάντηση Πούτιν – Σρέντερ με φόντο τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - ΕΕ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον άλλοτε καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, έκανε γνωστό το Κρεμλίνο χθες Παρασκευή.

«Ναι, συναντήθηκαν» και είχαν «καλή συζήτηση», δήλωσε ο σύμβουλος του κ. Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σημείωσε πως δεν ήταν σε θέση να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε, ή το εάν υπάρχει προοπτική ο άλλοτε επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης να διαδραματίσει ρόλο σε δυνητικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση κατά πληροφορίες έγινε στο Κρεμλίνο.

Οι δυο άνδρες έχουν δηλώσει πως διατηρούν προσωπική «φιλική» σχέση.

Ο κ. Πούτιν κατονόμασε πρόσφατα τον κ. Σρέντερ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να αναζητηθεί κάποιος μεσολαβητής για πιθανές συνομιλίες της Ρωσίας με την ΕΕ. Ο 82χρονος άλλοτε καγκελάριος των σοσιαλδημοκρατών (1998-2004) εργάστηκε αφού εγκατέλειψε την ενεργή πολιτική ως λομπίστας και στέλεχος ρωσικών ενεργειακών εταιρειών. Έχει επικριθεί έντονα στη χώρα του για τις σχέσεις του με τη Ρωσία.

Η ιδέα να του ανατεθεί ρόλος απορρίφθηκε πρόσφατα από τη Γερμανία και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.

Η σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία βρίσκεται στο ναδίρ εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.