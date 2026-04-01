Κριμαία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος της Ρωσίας – Νεκροί και οι 29 επιβαίνοντες

Μεταγωγικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 επιβαίνοντες σε αυτό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στο υπουργείο Άμυνας.
Η επαφή με το αεροσκάφος Antonov An-26 χάθηκε περί τις 18:00 (σ.σ. ώρα Μόσχας και Ελλάδας)· ερευνητές του υπουργείου Άμυνας εργάζονται στον τόπο της συντριβής, σημείωσε το πρακτορείο.
Στα θύματα συγκαταλέγονται τα 6 μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες, πάντα κατά την πηγή του TASS στο υπουργείο Άμυνας.
Ακόμη, σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα, το επικρατέστερο σενάριο με βάση τα πρώτα στοιχεία στην έρευνα που διενεργείται είναι πως υπέστη τεχνική βλάβη.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.