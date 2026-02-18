Μενού

Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Προειδοποίηση στο Ιράν έκανε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Η πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν στο Ιράν
Η πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν στο Ιράν | Getty
Οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, στο περιθώριο συνόδου στο Παρίσι.

«Αυτοί (το Ιράν) ήταν πολύ σαφείς ως προς το τι θα έκαναν με πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», σημείωσε ο Ράιτ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο υπουργικών συνόδων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας στην έδρα του Οργανισμού Κοινωνικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.

 

«Επομένως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βάλουμε τέλος, θα αποτρέψουμε την πορεία του Ιράν προς το πυρηνικό όπλο», προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν χθες, Τρίτη, στη Γενεύη δεύτερο κύκλο συνομιλιών με στόχο να αποφευχθεί η πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης που αποσκοπεί στο να σταματήσει στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν βεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν χθες στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» για μια πιθανή συμφωνία, αλλά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισήμανε ότι εμμένουν οι διαφορές επί των «κόκκινων γραμμών» των ΗΠΑ.

