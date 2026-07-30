Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου κόβουν την ανάσα. Βίντεο καταγράφει χιλιάδες μετανάστες διέσχισαν πεζή τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, υπερπηδώντας τον συνοριακό φράχτη με το Μαρόκο, σε μια επιχείρηση που εκτυλίχθηκε με πρωτοφανή ευκολία.

🇪🇸 Insane footage from the Moroccan border with Spain: thousands of migrants are gathering at the border



This is exactly what Spanish Prime Minister Sanchez was aiming for. pic.twitter.com/Fb1pEKU0jj — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Όπως αποκαλύπτουν τα πλάνα του Reuters και επιβεβαιώνει το ισπανικό κρατικό πρακτορείο EFE, η μαζική διέλευση έγινε εντελώς ανενόχλητα. Την ώρα της εφόδου, οι ισπανικές αστυνομικές δυνάμεις απουσίαζαν από το σημείο, ενώ τα μέλη της μαροκινής φρουράς που βρίσκονταν εκεί απλώς παραμέρισαν, επιτρέποντας στο νεανικό πλήθος να περάσει τα σύνορα φωνάζοντας ρυθμικά «Ζήτω η Ισπανία».



🇪🇸🇲🇦 Thousands of illegal migrants are storming the Spain-Morocco border right now pic.twitter.com/P3Do2PImzc — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Αυτή η ραγδαία εισροή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά την εκρηκτική συνέχεια μιας διαρκούς και ασφυκτικής πίεσης. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη κολυμπώντας. Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο, γεγονός που τις καθιστά μόνιμο σημείο ανάφλεξης και στόχο για όσους αναζητούν διέξοδο προς την Ευρώπη.



Thousands of illegal migrants from Africa are storming the border of Ceuta, the Spanish enclave bordering Morocco. pic.twitter.com/56ziZwLmAX — Open Source Intel (@Osint613) July 30, 2026

Μπροστά σε αυτή την ανεξέλεγκτη δυναμική, η τοπική ηγεσία εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο επικεφαλής της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης, ζητώντας την άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας πως οι τοπικές υποδομές αδυνατούν πλέον να σηκώσουν το βάρος των ασταμάτητων αφίξεων.

#BREAKING | 🇪🇸 🇲🇦 — According to reports from Ceuta television, a huge crowd of illegal African immigrants has gathered outside Castillejos, Morocco, and is moving towards the border at Tarajal, the Spanish exclave of Ceuta, in an attempt to storm the border. pic.twitter.com/hMDMwRLkrf — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) July 30, 2026