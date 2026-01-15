Κρίσιμες ώρες στο Ιράν: Έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του

Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 χθες Τετάρτη (σ.σ. είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δυο ώρες, κατά την ίδια πηγή.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας κάλεσε χθες τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, όπου η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που έκανε επίσης λόγο για πάνω από 10.000 συλλήψεις.

«Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.

Τέλος, η πρεσβεία της Bρετανίας στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά, σύμφωνα με το Politico.

Το Politico επικαλείται εκπρόσωπο της κυβέρνησης που δήλωσε: «Κλείσαμε προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί στο εξής εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή».