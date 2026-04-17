Κρίσιμη επανεκκίνηση στις σχέσεις Ουγγαρίας - ΕΕ: Στη Βουδαπέστη Έυρωπαίοι για συνομιλίες μετά τον θρίαμβο του Μαγιάρ

Αξιωματούχοι της ΕΕ έφτασαν στη Βουδαπέστη για συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με στόχο την αναμόρφωση της τεταμένης σχέσης του μπλοκ με την Ουγγαρία, εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα η νέα κυβέρνηση, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, παραδέχτηκε ότι «μια πολιτική εποχή έχει τελειώσει» και άφησε να εννοηθεί ότι θα παραμείνει ως ηγέτης του κόμματός του στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις εκλογές.

Μιλώντας στο φιλοκυβερνητικό μέσο Patrióta, ο Όρμπαν περιέγραψε τις εκλογές της Κυριακής ως «συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ» μετά την σαρωτική νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, θέτοντας τέλος στα 16 χρόνια της εξουσίας του.

Το κόμμα του Πίτερ Μαγιάρ κέρδισε μια υπερπλειοψηφία, δίνοντάς του την εξουσία να τροποποιήσει το σύνταγμα και ενδεχομένως να ανατρέψει βασικούς πυλώνες της εισβολής του Όρμπαν στην «ανελεύθερη δημοκρατία».

Το εύρος της ήττας έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον του Όρμπαν, του οποίου η δεκαετής πολιτική καριέρα έχει σημαδευτεί από τις προσπάθειές του από το 2010 να μειώνει συνεχώς τους ελέγχους και τις ισορροπίες που περιόριζαν την εξουσία της κυβέρνησής του: ξαναγράφοντας τους εκλογικούς νόμους προς όφελός της, κάνοντας ελιγμούς για να θέσει τους πιστούς οπαδούς του στον έλεγχο περίπου του 80% των μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας και αναδιαμορφώνοντας τη δικαστική εξουσία της χώρας.

Μιλώντας αργά την Πέμπτη (16/4), ο Όρμπαν δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Fidesz χρειάζεται μια «πλήρη ανανέωση». Ερωτηθείς ποιος ήταν υπεύθυνος για την ήττα, ο Όρμπαν είπε ότι δεν έχει κανέναν να κατηγορήσει παρά μόνο τον εαυτό του. «Λοιπόν, καθώς είμαι ο πρόεδρος του κόμματος... πρέπει να αναλάβω το 100% αυτής της ευθύνης», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Fidesz θα ψηφίσει για τη νέα ηγεσία τον Ιούνιο. «Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει τι πρέπει να κάνω», είπε. «Αν πουν ότι πρέπει να βγάλω την ομάδα στο γήπεδο, τότε θα την πάω στον επόμενο αγώνα».

Τα σχόλιά του έγιναν λίγες ώρες πριν από την άφιξη αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βουδαπέστη, σε αυτό που θεωρείται ευρέως ως μια κρίσιμη επανεκκίνηση και για τις δύο πλευρές. Για το μπλοκ, η επίσκεψη σηματοδοτεί μια ευκαιρία να γυρίσει σελίδα στην θυελλώδη θητεία του Όρμπαν και να πειστεί η Ουγγαρία να άρει το βέτο της σε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (78 δισεκατομμύρια λίρες) προς την Ουκρανία. Η Ουγγαρία, εν τω μεταξύ, αγωνίζεται να αποδεσμεύσει περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα κεφάλαια της ΕΕ.

Πλησιάζοντας τις συνομιλίες, διαφαίνεται μια χρονική στενότητα. «Ο χρόνος μετράει για μια σειρά θεμάτων», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, καθώς εξηγούσε γιατί οι αξιωματούχοι ταξίδευαν στη Βουδαπέστη πριν αναλάβει τα καθήκοντά τους ο Μαγυάρος στις αρχές Μαΐου. «Προφανώς είναι προς το συμφέρον της Ουγγαρίας, είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να σημειώσουμε πρόοδο το συντομότερο δυνατό... και να μην χάσουμε χρόνο», δήλωσε.