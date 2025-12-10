Κροατία: Καμπάνια για απαγόρευση προσευχής σε κίνημα Καθολικών φασιστών

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι υπέγραψαν ένα επίσημο αίτημα στην Κροατία, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει οι προσευχές που διοργανώνονται σε δημόσιες πλατείες σε όλη τη χώρα από ένα καθολικό κίνημα που κατηγορείται ότι προωθεί την πατριαρχική εξουσία.

Αυτές οι γονυκλισίες, που καθοδηγούνται από ένα συντηρητικό καθολικό κίνημα που ονομάζεται «Να είσαι στιβαρός», πραγματοποιούνται σε όλη την Κροατία το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα από το 2022.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός αλλά και επίμονος στη χώρα των 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών να είναι Καθολικοί στο θρήσκευμα, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Κροατία: Κίνημα...επιστροφής στον «Μεσαίωνα»

Το κίνημα τάσσεται υπέρ της σεμνής ενδυμασίας για τις γυναίκες, αντιτίθεται στο προγαμιαίο σεξ και απαιτεί την πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων.

Αυτές οι προσευχές έχουν πυροδοτήσει ορισμένες αντιδιαδηλώσεις και μια συλλογή υπογραφών ξεκίνησε από τη φεμινίστρια ακτιβίστρια Σάντζα Σαρνάβκα το Σάββατο, μετά τον θάνατο μιας 22χρονης γυναίκας που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της στη δυτική πόλη Ριέκα.

Το αίτημα κατατέθηκε σήμερα στην κυβέρνηση, στο Συνταγματικό Δικαστήριο και στην κοινοβουλευτική επιτροπή για την ισότητα των φύλων, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, περισσότεροι από 66.000 άνθρωποι είχαν υπογράψει το αίτημα, στο οποίο γίνεται ένας παραλληλισμός μεταξύ αυτών των προσευχών «για τις γυναίκες να είναι υποτακτικές στους άνδρες, υπάκουες και σιωπηλές» και των 18 γυναικοκτονιών που έχουν καταγραφεί στην Κροατία έως το 2025.

Ωστόσο, ο Ιβάν Πενάβα, επικεφαλής του δεξιού Πατριωτικού Κινήματος, ενός μειοψηφικού κόμματος στην κυβέρνηση, καταδίκασε το αίτημα, αποκαλώντας το «ολοκληρωτισμό».

Το 2024, αυτό το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησε τον ποινικό του κώδικα για να εισαγάγει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό αδίκημα, που τιμωρείται με ελάχιστη ποινή κάθειρξης 10 ετών.