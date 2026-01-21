Κυβερνήτης Καλιφόρνια: «Ο Τραμπ είναι T-Rex, ή συνεργάζεστε ή σε καταβροχθίζει»

Βαρείς χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κατά των Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτή τη συνενοχή των ανθρώπων που υποκύπτουν. Έπρεπε να είχα φέρει ένα σωρό επιγονατίδες για όλους τους ηγέτες του κόσμου. (...) Είναι απλά αξιολύπητο. Και ελπίζω οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο αξιολύπητοι φαίνονται στη διεθνή σκηνή» δήλωσε ο Νιούσομ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Νταβός.

«Ο Τραμπ είναι Τυραννόσαυρος Ρεξ. Είτε συνεργάζεσαι μαζί του είτε σε καταβροχθίζει, το ένα ή το άλλο, και πρέπει να του αντισταθείς» συνέχισε, καλώντας τους Ευρωπαίους να «μείνουν όρθιοι και ενωμένοι».

Ο Νιούσομ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές του Τραμπ στην Αμερική, επιβεβαίωσε το περασμένο φθινόπωρο ότι σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας θα είναι ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για την εξασφάλιση της υποψηφιότητας των Δημοκρατικών.

Είναι γνωστό πως ο Αμερικανός κυβερνήτης στέλνει επιγονατίδες σε πολιτικούς που, όπως λέει, έχουν υποκύψει στον Τραμπ.

Κατά τη συνέντευξη με τους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: «Εκπροσωπώ την πιο αντι-Τραμπ πολιτεία της Αμερικής. Ο Τραμπ βρίσκεται σε πόλεμο με την πολιτεία μου. Και αυτό στο οποίο ανταποκρίνεται είναι η δύναμη, όχι η αδυναμία. Τελεία. Δύναμη. Δεν προσφέρω συμβουλές στους Ευρωπαίους. Είμαι ένας Αμερικανός που εφαρμόζει στην πράξη αυτά που κηρύττω και πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση είναι λίγο πιο αποτελεσματική από την κατευναστική πολιτική, η οποία δεν οδηγεί πουθενά» κατέληξε.