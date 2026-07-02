Κυνηγοί της αδρεναλίνης: Ποιο είναι το ζευγάρι πίσω από την πρόταση γάμου στο Empire State Building

Μετά την πρόταση γάμου στο Empire State Building της Νέας Υόρκης, το ζευγάρι συνελήφθη από τις Αρχές των ΗΠΑ και δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

Η Angela Nikolau και ο Ivan Beerkus σκαρφάλωσαν στο εμβληματικό κτίριο της αμερικανικής μεγαλούπολης και ανήρτησαν ένα πανό, πριν ο δεύτερος πέσει στο ένα γόνατο και ζητήσει από την αγαπημένη του να τον παντρευτεί.

«Όταν η δύναμη της αγάπης, νικά την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» έγραφε το πανό που ανήρτησαν, πριν ο Beerkus ζητήσει από την Nikolau να τον παντρευτεί και εκείνη να δέχεται.

Η αναρρίχηση στο 443 μέτρων κτίριο έγινε χθες, Τετάρτη (01/07) και μετά την κατάβαση, η αστυνομία τούς πέρασε χειροπέδες για τα κακουργήματα της διάρρηξης, της απερίσκεπτης έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και για πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής παράνομης εισόδου σε ακίνητο.

Εκπρόσωπος του Empire State Building σημείωσε πως «δεν υπήρξε ποτέ κίνδυνος για τους ενοίκους και τους επισκέπτες».

Ποιοι είναι οι ερωτευμένοι αναρριχητές

Το ζευγάρι έχει καταγωγή από τη Ρωσία, αλλά μένει στο Νιού Τζέρσι.

Η 33χρονη Nikolau είναι κόρη καλλιτεχνών του τσίρκου. Ξεκίνησε το rooftopping, ανεβάζοντας πολλές σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Ο 32χρονος Beerkus, με τη σειρά του, δηλώνει αστικός εξερευνητής και έχει γίνει γνωστός για τις εικόνες του από ιλιγγιώδη ύψη.

Και οι δύο συνηθίζουν να ανεβαίνουν συχνά σε ουρανοξύστες, χωρίς, όμως, τις απαραίτητες άδειες.

Είχαν γίνει το αντικείμενο ντοκιμαντέρ του Netflix με την ονομασία "Skywalkers: A Love Story" και έχουν ανέβει και σε άλλα σημαντικά κτίρια, όπως το Merdeka 118 στη Μαλαισία και το Goldin Finance 117 στην Κίνα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί το πώς κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την κορυφή του Empire State Building, πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό σημείο παρατήρησης.