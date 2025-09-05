Κύπρος: 14χρονος μοίραζε βίντεο με σεξουαλικές συνευρέσεις με την αδερφή του

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην Κύπρο αφορά τη διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με φερόμενη συμμετοχή δύο ανήλικων αδελφών. Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 20 Ιουνίου, όταν Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ειδοποίησε την Αστυνομία για την ύπαρξη σχετικού υλικού στο κινητό μαθητή.

Από τον έλεγχο προέκυψαν εννέα βίντεο, ενώ καταθέσεις συμμαθητών επιβεβαίωσαν την ύπαρξη διαδικτυακής διακίνησης μέσω Instagram.

Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα δεν είχαν τραβηχτεί από την κάμερα της συσκευής που τα πρόβαλλε, αλλά από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη … σε εσάς».

Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού. Διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλά του χεριού του. Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού.

Στο χώρο της συνεύρεσης διακρίνονται οικιακά έπιπλα, συγκεκριμένο κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που κατά την Αστυνομία ταιριάζουν με τα πρόσωπα των βίντεο και μάλλον τους ανήκουν.

Ιατροδικαστική εξέταση και καταθέσεις

Η Αστυνομία προχώρησε σε ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης, ενώ ο 14χρονος παρέδωσε κινητό τηλέφωνο. Η εξέταση κατέγραψε παλαιά ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής, ωστόσο η ανήλικη στην κατάθεσή της δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε κακοποίηση, αλλά σε συναινετική πράξη.

Οι αρχές συνέχισαν με ψηφιακούς ελέγχους και λήψη καταθέσεων.

Το ένταλμα έρευνας και η προσφυγή στο Ανώτατο

Στις 8 Ιουλίου, εκδόθηκε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του παππού των ανηλίκων, όπου αναζητήθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ρουχισμός. Ο παππούς και ο ανήλικος προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση του εντάλματος. Το Δικαστήριο ενέκρινε την υποβολή αίτησης Certiorari για δύο λόγους: την απουσία τεκμηρίωσης για τις συσκευές και την αμφιλεγόμενη αναφορά σε πιθανή σύλληψη.

Οι υπόλοιποι λόγοι απορρίφθηκαν.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά τεκμήρια και τις συνθήκες υπό τις οποίες διακινήθηκε το υλικό.

Πηγή: Cyprus Times