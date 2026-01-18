Κύπρος: 29χρονος σκότωσε 41χρονο συγγενή του μετά από καυγά για βίντεο στο TikTok

Σύλληψη 29χρονου στην Κύπρο που ομολόγησε ότι σκότωσε 41χρονο συγγενή του, καθώς είχαν διαφορές λόγω αναρτήσεων στο TikTok.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα, Κυριακή (18/01), τα ξημερώματα στην Πάφο και ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από επίθεση, με πολλές μαχαιριές, όπως μεταφέρει το philenews.com.

Το θύμα, που διέμενε στη Λεμεσό αλλά ήταν Βούλγαρος πολίτης, μετέβη με άλλα τέσσερα άτομα κοντά στο σπίτι του 29χρονου συγγενή του προκειμένου να επιλύσουν τις προσωπικές τους διαφορές, οι οποίες προέκυψαν από τα όσα είχε πει σε βίντεο στο TikTok.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο πλευρών, ο 29χρονος οδήγησε το όχημά του κατά των πέντε ατόμων και τραυμάτισε το ένα εξ αυτών. Στη συνέχεια, επιτέθηκε με μαχαίρι στον 41χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάφου αλλά εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Όσον για τον τραυματία, διάφορες κακώσεις και νοσηλεύεται προληπτικά.

Η σκηνή είναι αποκλεισμένη από τις Αρχές μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα η νεκροψία-νεκροτομή στον 41χρονο.

Ο 29χρονος έχει συλληφθεί και κρατείται, μεταξύ άλλων, για τα αδικήματα του φόνου εκ προμελέτης και της διενέργειας πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.