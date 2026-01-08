Κύπρος: Το βίντεο με τις μίζες «έσκασε» σε κρίσιμη στιγμή - Η στάση της κυβέρνησης

Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην κυπριακή πολιτική σκηνή η κυκλοφορία ενός βίντεο στην πλατφόρμα Χ, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το υλικό, που αναρτήθηκε από λογαριασμό αγνώστων στοιχείων, έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με δύο διαδοχικές γραπτές δηλώσεις, χαρακτήρισε το βίντεο «κακόβουλο» και «προϊόν μοντάζ».

Όπως ανέφερε, η αρχική αξιολόγηση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας δείχνει ότι το υλικό έχει υποστεί επεξεργασία με τρόπο που αλλοιώνει το περιεχόμενο και δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις.

Στη δεύτερη δήλωσή του, ο κ. Λετυμπιώτης προχώρησε ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο υβριδικής δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. pic.twitter.com/T4vDCMKMeg — Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης (@SpokespersonCY) January 8, 2026

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν ήδη ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιεχόμενο του βίντεο και οι ισχυρισμοί

Το βίντεο εμφανίζει αποσπασματικές και, όπως υποστηρίζεται, μονταρισμένες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του επιχειρηματία Γιώργου Χρυσοχού.

Η παρουσίαση των δηλώσεων αφήνει να εννοηθεί ότι, πέραν του νόμιμου ορίου χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας, χρησιμοποιήθηκαν και μετρητά.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κυπριακή κοινωνία παραμένει ευαίσθητη σε θέματα διαφθοράς, ειδικά μετά τις επιπτώσεις του σκανδάλου των «χρυσών διαβατηρίων». Η συγκυρία εντείνει τις αντιδράσεις και δημιουργεί κλίμα αυξημένης καχυποψίας.

Η απάντηση του Γιώργου Λακκοτρύπη

Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας αντέδρασε άμεσα, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο προέρχεται από «ψεύτικο προφίλ» και ότι οι δηλώσεις του έχουν παραποιηθεί.

Τόνισε ότι το υλικό παρουσιάζει αλλοιωμένο πλαίσιο συζήτησης, με στόχο – όπως αναφέρει – να πληγεί τόσο ο ίδιος όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Λακκοτρύπης δήλωσε ότι έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας και ότι θα παραδώσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διερευνηθεί η προέλευση και ο σκοπός του βίντεο.

Η χρονική συγκυρία και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η δημοσίευση του βίντεο μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ έχει προκαλέσει πρόσθετα ερωτήματα.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία και ότι ενδέχεται να συνδέεται με προσπάθεια υπονόμευσης της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί η γνησιότητα του υλικού, η προέλευσή του και οι σκοποί πίσω από τη δημοσίευσή του.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση επιμένει ότι πρόκειται για κατασκευασμένο περιεχόμενο, ενώ οι εμπλεκόμενοι αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται.