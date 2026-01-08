Κύπρος: Η Κυβέρνηση απορρίπτει το βίντεο ως «μονταρισμένο» – Ξεκάθαρη πρώτη τοποθέτηση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η κυκλοφορία βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», το οποίο φέρεται να αφήνει υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση χρημάτων ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του 2028, καθώς και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικά ενδιαφέροντα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τοποθετήθηκε άμεσα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενο του υλικού και κάνοντας λόγο για στοχευμένη προσπάθεια υπονόμευσης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Λετυμπιώτη:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Η δημοσίευση του βίντεο έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, εξέφρασε την ανησυχία της, σημειώνοντας πως «εύχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» και ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έκανε λόγο για σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα που εγείρονται, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, ενώ προανήγγειλε ότι το κόμμα θα επανέλθει με νέα τοποθέτηση.

Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε. — Stefanos Stefanou (@ststefanou) January 8, 2026